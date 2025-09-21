Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den Dessauer SV 97 mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 29 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Kai Kozlowski (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Luca Seelig (16.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 16. Minute

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Dessauer zum Zug: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Seelig schoss und traf in der 49. Spielminute zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Dessauer jedoch nicht abhängen. schoss und traf in Spielminute 54 ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bitterfeld-Wolfener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Seelig traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Kilian Konicki den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Bitterfeld-Wolfener entschieden. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Schlömer (46. Walther), Schröter, Seelig, Giss, Kaziur, Brand, Loschwitz, Kozlowski, Marku (62. Baum), Konicki

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29