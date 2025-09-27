Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Am Samstag war der Dessauer SV 97 gegenüber dem SV Blau-Rot Pratau U19 machtlos und wurde 1:3 (0:0) besiegt.

Dessau-Roßlau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christoph Suren. Der Trainer von Dessau musste sein Team bei einer 1:3 (0:0)-Niederlage gegen Pratau beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Hendrik Kruse (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Tim Lukas Eßbach den Ball ins Netz.

Dessauer SV 97 und SV Blau-Rot Pratau U19 – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Rot Pratau U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Majd Alnazzal den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+2). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. Der Dessauer SV 97 hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (59. Miertsch), (36. Scheller), Eßbach

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Richter, Pötzsch, Mustafa, Alnazzal (90. Röthing), Kalboun (46. Abendroth), Al Falougi, Almaao, Kruse

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20