Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Duell mit der NSG Gräfenhainichen am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Dessauer SV 97 und NSG Gräfenhainichen ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Dessauer (39., 62.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Tim Schindler für Gräfenhainichen traf und in Spielminute 63 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

65. Minute Dessauer SV 97 und NSG Gräfenhainichen im Gleichstand – 1:1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Spieler Nummer 3 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team errang (65.). Der Dessauer SV 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Gräfenhainichen

Dessauer SV 97: – Scheller

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Jaschinski (46. Zimmermann), Brückner (78. Hiller), Vetter (46. Lüdtke), Effenberger, Brückner, Stockmann, Plonski, Kienitz, Grimm (46. Hannusch), Marquardt (46. Schindler)

Tore: 0:1 Tim Schindler (63.), 1:1 (65.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35