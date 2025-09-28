Für den SV Stahl Thale endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode mit 1:2 (1:0).

Thale/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Stahl Thale und der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Gleich nach Spielstart schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Thaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Mika Jan Hartrampf der Torschütze (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

SV Stahl Thale und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 1:1 in Minute 73

35 Minuten nach der Pause konnte Wayne Odhiambo Beti (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Mannschaft erzielen (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Grasemann, Böhnstedt, Schröder, Gohlke (79. Ilgeroth), Maurer, D. Könnecke (88. Frohwein), Bleck (46. Ahrend), C. Könnecke, Quasthoff, Leifholz

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Melms (37. Hartrampf), Elsner (35. Nowak), Mahring, Meyer (72. Zweckinger), Rosplesch, Beti, Fischer, Ziesing, Gabriel, Jackisch

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105