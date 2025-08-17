Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimvorteil half dem SV Stahl Thale am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Fans mit 2:4 (1:1) gegen den SV Einheit Bernburg geschlagen geben musste.

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss William Kohl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Die Bernburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Mika Gohlke der Torschütze (15.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Stahl Thale gegen SV Einheit Bernburg – 15. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Antonius Bleck, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Serafin, Böhnstedt, Frohwein, Schröder (46. C. Könnecke), Grasemann, Gohlke (89. Ahrend), Quasthoff, Leifholz (46. Bleck), Maurer (89. Gruhn), D. Könnecke

SV Einheit Bernburg: Malz – Münzer, Schaaf, Kumbu, Kersten, Zavatta (57. Lampe), Scheffler, Krug, Letz (21. Kommritz), Kohl (37. Fleck), Lorenz

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45