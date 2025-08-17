Der SV Stahl Thale hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen den SV Einheit Bernburg mit 2:4 (1:1).

Thale/MTU. Der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss William Kohl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Die Bernburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Mika Gohlke der Torschütze (15.).

15. Minute SV Stahl Thale und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Antonius Bleck, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Gohlke (89. Ahrend), Quasthoff, Leifholz (46. Bleck), Schröder (46. C. Könnecke), Böhnstedt, D. Könnecke, Serafin, Frohwein, Grasemann, Maurer (89. Gruhn)

SV Einheit Bernburg: Malz – Münzer, Krug, Scheffler, Kersten, Kohl (37. Fleck), Kumbu, Zavatta (57. Lampe), Schaaf, Lorenz, Letz (21. Kommritz)

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45