Dem SV Stahl Thale gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Thale/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern auf dem Sportpark Platz 2 geboten. Die Thaler waren den Gästen aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Louis Matthias Maurer (SV Stahl Thale e.V.) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Maurer (34.) erzielt wurde.

Louis Matthias Maurer kickt SV Stahl Thale in 2:0-Führung – 34. Minute

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Stahl Thale e.V. steckte einmal Gelb ein.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Grasemann (Thale) den Ball über die Linie bringen (75.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Böhnstedt (84. Kersten), Grasemann, Ilgeroth, Quasthoff, Gohlke (80. Freist), Ahrend (21. Sieker), Maurer, Bleck (46. Heuer), Leifholz, Schröder (59. Könnecke)

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Zelle (16. Schipp), Abel, Schmidt, Henk, Gessing, Fricke, Hartmann (46. Ahrends), Knochen, Busch, Munzke

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40