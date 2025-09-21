Der SV Stahl Thale erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Thale/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportpark Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Thaler schlugen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Louis Matthias Maurer (SV Stahl Thale e.V.) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Maurer (34.) erzielt wurde.

Louis Matthias Maurer kickt SV Stahl Thale in 2:0-Führung – 34. Minute

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Torwart Luca Joel Uelsekopf konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Grasemann (Thale) den Ball über die Linie bringen (75.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Grasemann, Ilgeroth, Leifholz, Bleck (46. Heuer), Ahrend (21. Sieker), Böhnstedt (84. Kersten), Gohlke (80. Freist), Schröder (59. Könnecke), Maurer, Quasthoff

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Gessing, Abel, Hartmann (46. Ahrends), Fricke, Schmidt, Busch, Henk, Zelle (16. Schipp), Munzke, Knochen

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40