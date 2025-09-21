Dem SV Stahl Thale gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Thale/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportpark Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Thaler schlugen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Louis Matthias Maurer (SV Stahl Thale e.V.) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Erneut setzte Maurer den Ball ins Netz (34.).

Louis Matthias Maurer kickt SV Stahl Thale in 2:0-Führung – 34. Minute

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Torwart Luca Joel Uelsekopf konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Niklas Grasemann, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Bleck (46. Heuer), Ilgeroth, Schröder (59. Könnecke), Grasemann, Quasthoff, Maurer, Leifholz, Ahrend (21. Sieker), Böhnstedt (84. Kersten), Gohlke (80. Freist)

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Knochen, Munzke, Fricke, Hartmann (46. Ahrends), Busch, Henk, Zelle (16. Schipp), Schmidt, Abel, Gessing

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40