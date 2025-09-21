Der SV Stahl Thale erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Thale/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern auf dem Sportpark Platz 2 geboten. Die Thaler waren den Gästen aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Nach gerade einmal 22 Minuten schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Thaler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Maurer der Torschütze (34.).

Louis Matthias Maurer kickt SV Stahl Thale in 2:0-Führung – Minute 34

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale e.V. steckte einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Niklas Grasemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (75.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Thaler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Ahrend (21. Sieker), Schröder (59. Könnecke), Böhnstedt (84. Kersten), Ilgeroth, Bleck (46. Heuer), Grasemann, Leifholz, Quasthoff, Maurer, Gohlke (80. Freist)

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Munzke, Henk, Busch, Hartmann (46. Ahrends), Zelle (16. Schipp), Schmidt, Abel, Gessing, Knochen, Fricke

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40