Der SV Stahl Thale erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Thale/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern auf dem Sportpark Platz 2 geboten. Die Thaler setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg durch.

Louis Matthias Maurer (SV Stahl Thale e.V.) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Thaler legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Maurer der Torschütze (34.).

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Torwart Luca Joel Uelsekopf konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Stahl Thale e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Niklas Grasemann, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Bleck (46. Heuer), Quasthoff, Schröder (59. Könnecke), Böhnstedt (84. Kersten), Ahrend (21. Sieker), Maurer, Grasemann, Ilgeroth, Gohlke (80. Freist), Leifholz

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Zelle (16. Schipp), Henk, Schmidt, Busch, Fricke, Hartmann (46. Ahrends), Knochen, Munzke, Abel, Gessing

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40