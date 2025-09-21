Der SV Stahl Thale errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 40 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Thale/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportpark Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Thaler schlugen das Team aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Louis Matthias Maurer traf für den SV Stahl Thale e.V. in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Thaler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Maurer der Torschütze (34.).

Doppelpack von Louis Matthias Maurer bringt SV Stahl Thale 2:0 in Führung – Minute 34

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Stahl Thale e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Grasemann den Ball über die Torlinie bugsierte (75.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Thaler aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Bleck (46. Heuer), Maurer, Schröder (59. Könnecke), Ahrend (21. Sieker), Gohlke (80. Freist), Quasthoff, Grasemann, Leifholz, Ilgeroth, Böhnstedt (84. Kersten)

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Knochen, Busch, Zelle (16. Schipp), Henk, Abel, Schmidt, Hartmann (46. Ahrends), Munzke, Fricke, Gessing

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40