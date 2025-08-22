In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Stahl Thale und ging 1:8 (1:4) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Die 25 Zuschauer auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:8 (1:4) einstecken musste.

Gleich nach Spielstart schoss Diego Könnecke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Könnecke den Ball ins Netz (9.).

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück – Minute 9

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Matti Constantin Schneidewind musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Leon Serafin konnte gleich zwei mal in Minute 27 und 40 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Lok Aschersleben. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Ascherslebener zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Cesc Könnecke traf für Thale in Minute 48, Diego Könnecke in Minute 51 und Mika Gohlke in Minute 56. Spielstand 7:1 für den SV Stahl Thale.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Lok Aschersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Stahl Thale e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Louis Matthias Maurer, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Lok Aschersleben rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Stahl Thale

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Böckler, Thon (21. Fricke), Stopin, Miroshnichenko, Y. Ivanchenko, Müller, Gurr, Göring, Scherf, Z. Ivanchenko (28. Stemmler)

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Serafin, Könnecke, Gohlke, Quasthoff, Schröder, Böhnstedt, Grasemann, Ilgeroth, Maurer, Leifholz

Tore: 0:1 Diego Könnecke (3.), 0:2 Diego Könnecke (9.), 0:3 Leon Serafin (27.), 0:4 Leon Serafin (40.), 1:4 Kyrylo Stopin (44.), 1:5 Cesc Könnecke (48.), 1:6 Diego Könnecke (51.), 1:7 Mika Gohlke (56.), 1:8 Louis Matthias Maurer (77.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 25