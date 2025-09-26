Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Ergebnis von 2:8 (0:5) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der Nienburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Der SV Lok Aschersleben und der Nienburg haben sich am Freitag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:8 (0:5).

Gleich nach Spielstart schoss Julien Dean Rosenberger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Die Nienburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor durch Oskar Heinrich Skibbe erzielt.

Minute 30: SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück

Die Nienburger schafften es, nochmal zu erhöhen. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Aschersleben legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Der Nienburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Nur eine Minute später konnte Dean Haisch (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 8:2 verließen die Nienburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Block, Breyer, Göring, Miroshnichenko, Y. Ivanchenko (30. Thon), Böckler, Stemmler (46. Fricke), Z. Ivanchenko, Gurr, Stopin

Nienburg: Lenz – Stöhr, Rosenberger, Haisch, Rückriem, Schielke (30. Kinzelt), Unser (46. Kasties), Brett (46. Kahlo), Lorenz, Ziebell (84. Luckau), Skibbe

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48