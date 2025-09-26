In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine üble Pleite gegen den Nienburg und ging 2:8 (0:5) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Am Freitag haben sich der SV Lok Aschersleben und der Nienburg ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (0:5).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Julien Dean Rosenberger für Nienburg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Nienburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor durch Oskar Heinrich Skibbe erzielt.

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 zurück – Minute 30

Dann verbuchten die Nienburger einen zusätzlichen Erfolg. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Aschersleben legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Der Nienburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Dean Haisch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:8 festigte (90.). Damit war der Triumph der Nienburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Block, Gurr, Stopin, Miroshnichenko, Breyer, Stemmler (46. Fricke), Z. Ivanchenko, Böckler, Göring, Y. Ivanchenko (30. Thon)

Nienburg: Lenz – Lorenz, Brett (46. Kahlo), Haisch, Rosenberger, Skibbe, Ziebell (84. Luckau), Rückriem, Unser (46. Kasties), Schielke (30. Kinzelt), Stöhr

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48