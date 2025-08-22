Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:8 (1:4) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der SV Stahl Thale fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Die 25 Beobachter auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:8 (1:4) einstecken musste.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Diego Könnecke für Thale traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Könnecke (9.) erzielt wurde.

SV Lok Aschersleben hinkt 0:2 hinterher – 9. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Matti Constantin Schneidewind. Leon Serafin konnte gleich zwei mal in Minute 27 und 40 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Lok Aschersleben. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Ascherslebener zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Cesc Könnecke traf für Thale in Minute 48, Diego Könnecke in Minute 51 und Mika Gohlke in Minute 56. Spielstand 7:1 für den SV Stahl Thale.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Lok Aschersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Stahl Thale e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Louis Matthias Maurer den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Thaler aber nicht mehr aufholen. Die Ascherslebener sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Stahl Thale

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Müller, Böckler, Y. Ivanchenko, Scherf, Stopin, Gurr, Göring, Thon (21. Fricke), Miroshnichenko, Z. Ivanchenko (28. Stemmler)

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Könnecke, Serafin, Schröder, Ilgeroth, Gohlke, Böhnstedt, Leifholz, Maurer, Quasthoff, Grasemann

Tore: 0:1 Diego Könnecke (3.), 0:2 Diego Könnecke (9.), 0:3 Leon Serafin (27.), 0:4 Leon Serafin (40.), 1:4 Kyrylo Stopin (44.), 1:5 Cesc Könnecke (48.), 1:6 Diego Könnecke (51.), 1:7 Mika Gohlke (56.), 1:8 Louis Matthias Maurer (77.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 25