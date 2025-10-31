Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (1:2) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der SV Einheit Bernburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Die 50 Beobachter auf dem LokplatzPl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Lok Aschersleben ein ernüchterndes 1:7 (1:2) hinnehmen musste.

Gleich nach Anpfiff schoss Linus Rothmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Rothmann den Ball ins Netz (14.).

SV Lok Aschersleben gerät 0:2 ins Hintertreffen – 14. Minute

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Bernburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als William Kohl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Bernburger aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Scherf, Thon (77. Fricke), Block, Miroshnichenko, Göring, Breyer, Stopin (67. Stemmler), Gurr, Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Z. Ivanchenko

SV Einheit Bernburg: Malz – Kühne, Rothmann, Krug (77. Wolf), Münzer (77. Lampe), Fleck, Lorenz, Kumbu, Desivojevic, Scheffler (46. Kommritz), Kohl

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50