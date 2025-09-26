In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Nienburg und ging 2:8 (0:5) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Der SV Lok Aschersleben und der Nienburg haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:8 (0:5).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Julien Dean Rosenberger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oskar Heinrich Skibbe den Ball ins Netz.

Minute 30: SV Lok Aschersleben 0:2 im Hintertreffen

Dann konnte Nienburg einen weiteren Erfolg erzielen. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Aschersleben legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Nienburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Dean Haisch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:8 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Y. Ivanchenko (30. Thon), Z. Ivanchenko, Stopin, Böckler, Gurr, Stemmler (46. Fricke), Block, Miroshnichenko, Göring, Breyer

Nienburg: Lenz – Lorenz, Rosenberger, Unser (46. Kasties), Schielke (30. Kinzelt), Brett (46. Kahlo), Skibbe, Rückriem, Ziebell (84. Luckau), Stöhr, Haisch

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48