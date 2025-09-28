Für den SV Einheit Bernburg endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (1:0).

Bernburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bernburger Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Plötzkau 1921 verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Die Gäste aus Plötzkau mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Nils Küstermann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Bernburgern eine unverhoffte Führung. Die Plötzkauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Leon Fischer der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

48. Minute SV Einheit Bernburg und SV Plötzkau 1921 im Gleichstand – 1:1

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Scheffler (78. Börnicke), Kohl, Münzer (64. Fleck), Krug, Schaaf, Kersten, Lorenz, Kühne (71. Desivojevic), Kommritz, Rothmann (78. Letz)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Weise, Fischer (71. Braune), Querfurt, Beck, Fricke, Fromme (24. Bartel), Gelbke, Küstermann (37. Fleck), Popp, Meißner (46. Landgraf)

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85