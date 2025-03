Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimvorteil half dem SV Einheit Bernburg am Sonntag nicht, als er sich vor 27 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen die SG Bernburg/Baalberge verabschieden musste.

Plötzkau/MTU. Das Spiel zwischen Bernburg und Bernburg ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Anton Reichel (SG Bernburg/Baalberge) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

88. Minute: SV Einheit Bernburg 0:2 im Hintertreffen

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Reichel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Bernburg/Baalberge

SV Einheit Bernburg: Kaufmann – Lill, Gelbke, Doley, Kathe, Kupka, Hellmann, Schaaf, Hammermann, Wenzel, Richter

SG Bernburg/Baalberge: Röder – Reichel, Beck, Müller, Knopf, Kumbu, Erdmann, Semmler, Pülicher, Schmidt, Böhlert

Tore: 0:1 Anton Reichel (70.), 0:2 Anton Reichel (88.); Schiedsrichter: Thomas Zöger (Staßfurt); Zuschauer: 27