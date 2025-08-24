Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich der SV Einheit Bernburg vor 50 Fußballfans über einen soliden 5:3 (4:1)-Erfolg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II freuen.

Bernburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Einheit Bernburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag 5:3 (4:1) getrennt.

Kevin Herbst traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tyler Kumbu den Ball ins Netz (21.).

SV Einheit Bernburg Kopf an Kopf mit SG Sargstedt / Germania HBS II – 1:1 in Minute 21

Spielstand 1:1. Das Bernburger Team konnte weiter vorlegen und errang einen Vorsprung. Linus Rothmann versenkte den Ball in der 29. Spielminute, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). So leicht ließen sich die Halberstädter aber nicht unterkriegen. Alexander Michl versenkte den Ball in Spielminute 46. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Bernburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hein versenkte den Ball in Spielminute 61 ein weiteres Mal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur eine Minute darauf konnte Linus Gebauer (Sargstedt) den Ball über die Linie bringen (62.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bernburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug, Kumbu, Münzer, Lorenz, Rothmann, Zavatta, Kohl, Köhler, Kersten, Kommritz

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Herbst, Michl, Natow, Roßmann, Henning, Hotopp, Holstein, Camara, Hartmann, Richter

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50