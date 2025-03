Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode erzielte am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 70 Fußballfans einen klaren 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SV Stahl Thale.

Quedlinburg/MTU. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode und der SV Stahl Thale haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 6:3 (3:1).

Leon Serafin (SV Stahl Thale e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Wayne Odhiambo Beti (12.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode gegen SV Stahl Thale – Minute 12

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Quedlinburg ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Timo Melms traf in der 17. Spielminute, gefolgt von Maximilian Köhler (20.). Es wollte den Quedlinburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Louis Matthias Maurer versenkte den Ball in Spielminute 65, gefolgt von Valentin Thiede (70.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Quedlinburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Julien Elsner traf in Spielminute 78 ein weiteres Mal, gefolgt von Beti (88.). Spielstand 5:3 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

Nur zwei Minuten später konnte Beti (Quedlinburg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 6:3 gingen die Quedlinburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode – SV Stahl Thale

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Köhler (29. Fischer), Elsner, Beti, Struckmeyer (46. Pathak), Melms, Grasemann, Hahn, Arbeiter (46. Nowak)

SV Stahl Thale: Wiermann – Bleck, Quasthoff, Ilgeroth, Leifholz, Maurer, Freist (51. Eichmann), Serafin, Thiede

Tore: 0:1 Leon Serafin (2.), 1:1 Wayne Odhiambo Beti (12.), 2:1 Timo Melms (17.), 3:1 Maximilian Köhler (20.), 3:2 Louis Matthias Maurer (65.), 3:3 Valentin Thiede (70.), 4:3 Julien Elsner (78.), 5:3 Wayne Odhiambo Beti (88.), 6:3 Wayne Odhiambo Beti (90.); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 70