Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und der SV Einheit Bernburg haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Lukas Simon (Langeln) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (17.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Thomas Munzke, als Maxim Pascal Knochen für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor : Diesmal setzte Tyler Wenzel den Ball ins Netz.

1:1 für SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SV Einheit Bernburg – 47. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Wenzel/Bernburg (50.), gefolgt von Dian Nicky Gülzow (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 58. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 7

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg kassierte noch zweimal Gelb.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Moritz Kuthe, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Ilsenburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Einheit Bernburg

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Gülzow, Knochen (66. Thormann), Neumann (46. Riethmüller), Riemenschneider, Kuthe, Schipp (30. Waldmann), Kiefer Morobel, Munzke (79. Kretzschmar), Gebhardt, Hotopp

SV Einheit Bernburg: Kaufmann – Gelbke, Popp, Schaaf, Wenzel, Ehrich, Kupka, Hammermann, Kohl, Zavatta, Meißner (60. Henze)

Tore: 1:0 Maxim Pascal Knochen (41.), 1:1 Tyler Wenzel (47.), 1:2 Tyler Wenzel (50.), 2:2 Dian Nicky Gülzow (58.), 3:2 Moritz Kuthe (87.); Schiedsrichter: Lukas Simon (Langeln); Zuschauer: 31