Ilsenburg (Harz)/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 4:3 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Levi Räke für Hadmersleben traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Nick Schmidt den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Minute 45+1 SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg auf Augenhöhe mit NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Maddox Liam Kegel, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Busch, Festerling, Riemenschneider, R. F. Abel, Schipp, F. C. Schmidt, L. Abel, Munzke, Mai, Knochen

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Fischer, Räke, Okunowski, Abraham Maketh, Manegold, Kegel, Wolff, Jülich, Herbst, Ilse

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25