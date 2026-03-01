Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg errang am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 4:3 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Levi Räke für Hadmersleben traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Ilsenburger doch noch revanchieren: In Minute 46 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Nick Schmidt erzielt.

Minute 45+1 SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg auf Augenhöhe mit NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Maddox Liam Kegel (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Mai, Busch, Schipp, Riemenschneider, Knochen, R. F. Abel, F. C. Schmidt, Festerling, L. Abel, Munzke

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Manegold, Fischer, Okunowski, Jülich, Herbst, Ilse, Abraham Maketh, Kegel, Räke, Wolff

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25