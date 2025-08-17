Einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den Nienburg fuhr die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:2).

Max Ziesing (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Marek Rosplesch (13.) erzielt wurde.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode führt in Minute 13 mit 2:0

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Es blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Wayne Odhiambo Beti den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Ziesing (85. Schiersch), Gabriel, Meyer (46. Zweckinger), Melms, Rosplesch (66. Brauns), Nowak, Fischer (83. Beyer), Beti, Jackisch (73. Hartrampf), Elsner

Nienburg: Schumann – Brett, Rückriem, Schielke (60. Kinzelt), Lindner (38. Haisch), Schneider, Kahlo (53. Kasties), Rosenberger, Stöhr, Lorenz, Ziebell

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68