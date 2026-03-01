Ein 3:3 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Wernigerode und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II.

Wernigerode/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Wernigerode und die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:1).

In Minute 19 schoss Mika Jan Hartrampf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michel Schulz erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti/SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (82.), gefolgt von Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) in Minute 84 und Yafet Zeragabr Asemerom (JSG Wernigerode) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Schulz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erlangen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

JSG Wernigerode: Bartkowiak – Buchold (35. Fuchs), Zilling (66. Michaelis), Wypior, Schulz, Freystein, Stechhahn (35. Koch), Turk, Deunert, Reinhardt, Hahne

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Nowak, Hartrampf, Pathak, Elsner, Mahring, Gabriel, Ziesing (38. Jackisch), Beyer (46. Schiersch), Beti, Rosplesch

Tore: 0:1 Mika Jan Hartrampf (19.), 1:1 Michel Schulz (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (82.), 1:3 Moritz Reik Mahring (84.), 2:3 Yafet Zeragabr Asemerom (90.+2), 3:3 Michel Schulz (90.+6); Schiedsrichter: Stefan Röhse (Benneckenstein); Zuschauer: 99