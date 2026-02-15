Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II heimste der SV Plötzkau 1921 am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Plötzkau/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Plötzkau 1921 und die SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag 3:2 (1:1) getrennt.

Louis Albrecht traf für die SG Sargstedt / Germania HBS II in Spielminute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lenny Fleck (37.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jannis Jürgen Natow/Sargstedt (76.), gefolgt von Max Jochen Popp (SV Plötzkau 1921) in Minute 77. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Jamie Luca Meißner, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Meißner, Fleck, Gelbke, Popp, Fricke, Felgenträger, Rückert (55. Braune), Querfurt, Fromme, Weise

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Natow, Roßmann, Michl, Bönicke, Gebauer, Schneider, Herbst, Hotopp, Hartmann (41. Schindler), Albrecht

Tore: 0:1 Louis Albrecht (23.), 1:1 Lenny Fleck (37.), 1:2 Jannis Jürgen Natow (76.), 2:2 Max Jochen Popp (77.), 3:2 Jamie Luca Meißner (82.); Schiedsrichter: Lutz Schmidt (Bernburg); Zuschauer: 34