Eine Niederlage für den SV Stahl Thale besiegelte den 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode mit 1:2 (1:0).

Thale/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Thaler Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das Gegentor konnten die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Mika Jan Hartrampf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

1:1 für SV Stahl Thale und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 73. Minute

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Wayne Odhiambo Beti (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Elf erzielen (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Thaler sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Schröder, C. Könnecke, Bleck (46. Ahrend), Grasemann, Quasthoff, D. Könnecke (88. Frohwein), Gohlke (79. Ilgeroth), Böhnstedt, Leifholz, Maurer

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Mahring, Beti, Fischer, Ziesing, Gabriel, Elsner (35. Nowak), Jackisch, Meyer (72. Zweckinger), Rosplesch, Melms (37. Hartrampf)

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105