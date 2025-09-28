Kein Punktgewinn für SV Stahl Thale: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode einstecken.

Thale/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Thale eine Niederlage gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Louis Matthias Maurer für Thale traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Thaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Mika Jan Hartrampf der Torschütze (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

1:1 im Duell zwischen SV Stahl Thale und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 73. Minute

35 Minuten nach der Pause konnte Wayne Odhiambo Beti (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Elf erzielen (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Böhnstedt, Maurer, C. Könnecke, Quasthoff, Schröder, Bleck (46. Ahrend), Leifholz, D. Könnecke (88. Frohwein), Grasemann, Gohlke (79. Ilgeroth)

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Melms (37. Hartrampf), Jackisch, Meyer (72. Zweckinger), Fischer, Beti, Elsner (35. Nowak), Rosplesch, Ziesing, Gabriel, Mahring

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105