Bernburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Bernburg eine Niederlage gegen den SV Plötzkau 1921 schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Gäste aus Plötzkau mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Anpfiff von Nils Küstermann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Bernburgern eine unverhoffte Führung ein. Die Plötzkauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Leon Fischer der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fischer den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (64.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Krug, Kühne (71. Desivojevic), Münzer (64. Fleck), Scheffler (78. Börnicke), Schaaf, Lorenz, Kersten, Kohl, Rothmann (78. Letz), Kommritz

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Popp, Fricke, Küstermann (37. Fleck), Weise, Fromme (24. Bartel), Fischer (71. Braune), Meißner (46. Landgraf), Querfurt, Gelbke, Beck

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85