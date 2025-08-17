Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am Sonntag war der SV Stahl Thale gegenüber dem SV Einheit Bernburg machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als William Kohl für Bernburg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Mika Gohlke den Ball ins Netz (15.).

15. Minute SV Stahl Thale gleichauf mit SV Einheit Bernburg – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Schon vier Spielminuten darauf konnte Antonius Bleck (Thale) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Thaler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Gohlke (89. Ahrend), Schröder (46. C. Könnecke), Serafin, Maurer (89. Gruhn), Grasemann, Quasthoff, D. Könnecke, Leifholz (46. Bleck), Böhnstedt, Frohwein

SV Einheit Bernburg: Malz – Münzer, Kumbu, Kersten, Kohl (37. Fleck), Schaaf, Zavatta (57. Lampe), Krug, Letz (21. Kommritz), Scheffler, Lorenz

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45