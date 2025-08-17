Der SV Stahl Thale hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie gegen den SV Einheit Bernburg mit 2:4 (1:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss William Kohl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Mika Gohlke (15.) erzielt wurde.

Minute 15 SV Stahl Thale und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Antonius Bleck den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Thaler aber nicht mehr wettmachen. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Serafin, Frohwein, Grasemann, D. Könnecke, Quasthoff, Schröder (46. C. Könnecke), Leifholz (46. Bleck), Maurer (89. Gruhn), Böhnstedt, Gohlke (89. Ahrend)

SV Einheit Bernburg: Malz – Letz (21. Kommritz), Kohl (37. Fleck), Lorenz, Kumbu, Zavatta (57. Lampe), Schaaf, Kersten, Krug, Scheffler, Münzer

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45