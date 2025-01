Wernigerode/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die JSG Wernigerode und der Nienburg am Sonntag 4:2 (2:1) getrennt.

Mischa Hahne (JSG Wernigerode) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Nienburg musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Doch die Nienburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Dean Haisch erzielt.

Minute 29 JSG Wernigerode und Nienburg im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Nelson Kele Perplies für JSG (42.). Es blieb spannend. Erik Bogumil traf für JSG (57). Nelson Kele Perplies traf für JSG (61). Spielstand 4:1 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.10.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Julius Lindner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Nienburger aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – Nienburg

JSG Wernigerode: Pönitz – Stahl, Zilling, Hinze (71. Beqiri), Koch (40. Perplies), Hahne, Herbst, Strube (22. Genten), Bogumil (66. Asemerom)

Nienburg: Brauer – Stöhr, Janich, Lindner, Haisch, Günther (54. Schuchardt), Münzberg (71. Unser), Baer, Focke

Tore: 1:0 Mischa Hahne (13.), 1:1 Dean Haisch (29.), 2:1 Nelson Kele Perplies (42.), 3:1 Erik Bogumil (57.), 4:1 Nelson Kele Perplies (61.), 4:2 Julius Lindner (84.); Schiedsrichter: Marcel Kühner (Zilly); Zuschauer: 55