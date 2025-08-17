Signifikant unterlegen zeigte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II in der Partie gegen den SV Plötzkau 1921 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans der SG Sargstedt / Germania HBS II am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Jamie Nolan Stöpel durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leon Fischer für Plötzkau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tim Gelbke den Ball ins Netz.

SG Sargstedt / Germania HBS II sieht sich 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Es sah nicht gut aus für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Fischer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Abazid, Holstein, Michl, Richter, Hotopp (27. Henning), Camara, Hartmann (74. Schindler), Herbst (66. Albrecht), Natow (58. Roßmann), Rheinschmitt (35. Kühnau)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Küstermann, Fischer, Wenzel (76. Häckert), Landgraf, Meißner (46. Radicke), Querfurt, Fricke, Fütz, Gelbke, Popp

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40