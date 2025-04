In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der FSV 20 Sargstedt (flex) am Wochenende eine üble Pleite gegen den Nienburg und ging 0:9 (0:7) vom Platz.

Sargstedt/MTU. Die 42 Beobachter auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV 20 Sargstedt (flex) ein ernüchterndes 0:9 (0:7) hinnehmen musste.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Dean Haisch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Julius Lindner den Ball ins Netz (5.).

Der Siegeszug der Nienburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jeffrey Focke im gegnerischen Tor. Lindner traf in Minute 21, Lucas Brauer in Minute 26, Julian Stöhr in Minute 27, Lucas Baer in Minute 35, Julian Stöhr in Minute 44 und Haisch in Minute 77. Spielstand 8:0 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 11

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Stöhr, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:9 auszubauen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV 20 Sargstedt (flex) – Nienburg

FSV 20 Sargstedt (flex): Stöpel – Hotopp, Kästner, Roßmann, Thies, Natow, Dietel (7. Eckhardt), Rheinschmitt, Kühnau

Nienburg: Effenberger – Brauer, Stöhr, Focke (46. Volk), Baer, Münzberg (55. Schuchardt), Haisch, Günther (55. Unser), Lindner (46. Göth)

Tore: 0:1 Dean Haisch (4.), 0:2 Julius Lindner (5.), 0:3 Julius Lindner (21.), 0:4 Lucas Brauer (26.), 0:5 Julian Stöhr (27.), 0:6 Lucas Baer (35.), 0:7 Julian Stöhr (44.), 0:8 Dean Haisch (77.), 0:9 Julian Stöhr (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Zuschauer: 42