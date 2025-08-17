Am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein 4:3 (3:2)-Triumph über den Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:2).

Max Ziesing (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marek Rosplesch den Ball ins Netz (13.).

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode führt mit 2:0 – Minute 13

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Die Partie blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Wayne Odhiambo Beti den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Melms, Gabriel, Beti, Fischer (83. Beyer), Elsner, Jackisch (73. Hartrampf), Nowak, Rosplesch (66. Brauns), Ziesing (85. Schiersch), Meyer (46. Zweckinger)

Nienburg: Schumann – Rückriem, Ziebell, Lindner (38. Haisch), Brett, Lorenz, Schielke (60. Kinzelt), Rosenberger, Schneider, Stöhr, Kahlo (53. Kasties)

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68