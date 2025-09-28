Kein Punktgewinn für SV Stahl Thale: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hinnehmen.

Thale/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Stahl Thale und der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Louis Matthias Maurer (SV Stahl Thale e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Mika Jan Hartrampf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

SV Stahl Thale und SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 1:1 in Minute 73

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Wayne Odhiambo Beti (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Elf erzielen (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Thaler sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Maurer, Bleck (46. Ahrend), C. Könnecke, D. Könnecke (88. Frohwein), Quasthoff, Grasemann, Böhnstedt, Schröder, Gohlke (79. Ilgeroth), Leifholz

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Rosplesch, Gabriel, Ziesing, Jackisch, Fischer, Elsner (35. Nowak), Mahring, Meyer (72. Zweckinger), Melms (37. Hartrampf)

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105