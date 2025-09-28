Kein Punktgewinn für SV Einheit Bernburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den SV Plötzkau 1921 einstecken.

Bernburg/MTU. Die Partie zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem SV Plötzkau 1921 hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Plötzkau auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Die Gäste aus Plötzkau mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Anpfiff von Nils Küstermann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Bernburgern eine unverhoffte Führung ein. Das zweite Tor konnten die Plötzkauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Minute 48 SV Einheit Bernburg gleichauf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Fischer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (64.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Lorenz, Scheffler (78. Börnicke), Schaaf, Kommritz, Krug, Münzer (64. Fleck), Rothmann (78. Letz), Kersten, Kühne (71. Desivojevic), Kohl

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fischer (71. Braune), Popp, Beck, Weise, Fricke, Fromme (24. Bartel), Gelbke, Meißner (46. Landgraf), Küstermann (37. Fleck), Querfurt

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85