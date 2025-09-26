In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Nienburg und ging 2:8 (0:5) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Am Freitag haben sich der SV Lok Aschersleben und der Nienburg ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (0:5).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Julien Dean Rosenberger für Nienburg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Nienburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde ein weiteres Tor durch Oskar Heinrich Skibbe erzielt.

Minute 30: SV Lok Aschersleben 0:2 im Hintertreffen

Dann konnte Nienburg noch einen Erfolg verbuchen. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Dann gelang es den Ascherslebenern, die Dominanz der Nienburger nochmal herauszufordern. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Eine echte Bedrohung erwuchs den Nienburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Bereits eine Spielminute darauf konnte Dean Haisch (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 8:2 verließen die Nienburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Göring, Stemmler (46. Fricke), Block, Z. Ivanchenko, Y. Ivanchenko (30. Thon), Böckler, Breyer, Miroshnichenko, Gurr, Stopin

Nienburg: Lenz – Rosenberger, Ziebell (84. Luckau), Unser (46. Kasties), Haisch, Schielke (30. Kinzelt), Skibbe, Lorenz, Brett (46. Kahlo), Rückriem, Stöhr

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48