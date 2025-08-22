In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Stahl Thale und ging 1:8 (1:4) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Hagen Kitzmann hat am Freitag vor 25 Zuschauern auf dem LokplatzPl.2 ganze acht Treffer kassiert. Die Partie endete 1:8 (1:4).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Diego Könnecke für Thale traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Könnecke den Ball ins Netz (9.).

SV Lok Aschersleben liegt 0:2 im Rückstand – 9. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Matti Constantin Schneidewind musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Leon Serafin konnte gleich zwei mal in Minute 27 und 40 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Lok Aschersleben. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Ascherslebener zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Cesc Könnecke traf für Thale in Minute 48, Diego Könnecke in Minute 51 und Mika Gohlke in Minute 56. Spielstand 7:1 für den SV Stahl Thale.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Lok Aschersleben e.V. steckte einmal Gelb ein. Der SV Stahl Thale e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Louis Matthias Maurer, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Lok Aschersleben rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Stahl Thale

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Stopin, Müller, Göring, Böckler, Thon (21. Fricke), Scherf, Z. Ivanchenko (28. Stemmler), Miroshnichenko, Gurr, Y. Ivanchenko

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Serafin, Schröder, Könnecke, Ilgeroth, Quasthoff, Gohlke, Leifholz, Böhnstedt, Grasemann, Maurer

Tore: 0:1 Diego Könnecke (3.), 0:2 Diego Könnecke (9.), 0:3 Leon Serafin (27.), 0:4 Leon Serafin (40.), 1:4 Kyrylo Stopin (44.), 1:5 Cesc Könnecke (48.), 1:6 Diego Könnecke (51.), 1:7 Mika Gohlke (56.), 1:8 Louis Matthias Maurer (77.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 25