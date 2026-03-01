Für den Gastgeber JSG Wernigerode endete das Duell mit der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit einer 3:3 (0:1)-Punkteteilung.

Wernigerode/MTU. Die JSG Wernigerode und die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (0:1).

Mika Jan Hartrampf (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michel Schulz erzielt.

Minute 77 JSG Wernigerode gleichauf mit SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti/SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (82.), gefolgt von Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) in Minute 84 und Yafet Zeragabr Asemerom (JSG Wernigerode) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Schon vier Minuten darauf konnte Schulz (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erzielen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

JSG Wernigerode: Bartkowiak – Schulz, Buchold (35. Fuchs), Reinhardt, Zilling (66. Michaelis), Hahne, Stechhahn (35. Koch), Deunert, Turk, Wypior, Freystein

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Gabriel, Beti, Elsner, Beyer (46. Schiersch), Nowak, Ziesing (38. Jackisch), Pathak, Hartrampf, Mahring, Rosplesch

Tore: 0:1 Mika Jan Hartrampf (19.), 1:1 Michel Schulz (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (82.), 1:3 Moritz Reik Mahring (84.), 2:3 Yafet Zeragabr Asemerom (90.+2), 3:3 Michel Schulz (90.+6); Schiedsrichter: Stefan Röhse (Benneckenstein); Zuschauer: 99