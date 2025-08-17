Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (4:2) wider.

Wernigerode/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 8:4 (4:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Erik-Nikolas Franke für Hadmersleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Clayton Stechhahn (18.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen JSG Wernigerode und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – Minute 18

Es stand Unentschieden. Die JSG Wernigerode konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in Spielminute 20 ein weiteres Mal. Die Oscherslebener nahmen aber nochmal Anlauf. Junias Gustav Borchers traf in der 21. Spielminute. Gleichstand. Die JSGer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann gelang es den Oscherslebenern, der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt etwas entgegenzusetzen. Danial Mohamadi versenkte den Ball in Minute 62. Brenzlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 7:3. Freystein traf in Minute 65 noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Benjamin Welz (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Wypior (23. T. N. Koch), Dübner (23. Turk), Freystein, L. P. Koch, Buchold, C. Stechhahn (23. Hahne), Beck, Deunert (62. Michaelis), Schulz, C. Stechhahn (40. Asemerom)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Kegel, Herbst, Neumann, Mohamadi (66. Rengou), Welz, Borchers, Franke, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Ilse, Fischer (46. Mohamed)

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Junias Gustav Borchers (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50