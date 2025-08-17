Die JSG Wernigerode unter Leitung von Coach Daniel Stechhahn feierte ein deutliches Ergebnis über die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt mit einem 8:4 (4:2) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Wernigerode/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Sonntag 8:4 (4:2) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Erik-Nikolas Franke für Hadmersleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Clayton Stechhahn (18.) erzielt wurde.

Dabei sollte es aber nicht bleiben. JSG erspielte sich die Führung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in der 20. Spielminute zum zweiten Mal. Die Oscherslebener blieben ihnen auf den Fersen. Franke traf in Spielminute 21 zum zweiten Mal. 2:2. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann gelang es den Oscherslebenern, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Danial Mohamadi traf in der 62. Spielminute. Eine echte Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Freystein traf in der 65. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Benjamin Welz (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Wypior (23. T. N. Koch), Deunert (62. Michaelis), Schulz, Freystein, L. P. Koch, Dübner (23. Turk), Beck, C. Stechhahn (23. Hahne), Buchold, C. Stechhahn (40. Asemerom)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Ilse, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Herbst, Mohamadi (66. Rengou), Fischer (46. Mohamed), Welz, Kegel, Franke, Neumann, Borchers

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50