Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Ronny Manegold und sein Team NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Oschersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Hadmersleben geboten. Die Oscherslebener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

Maddox Liam Kegel traf für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte einmal Gelb ein (15.). Die Oscherslebener legten in der 35. Minute nach. Wieder war Kegel der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte noch einmal Gelb ein.

23 Minuten nach der Pause konnte Robin Manegold (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Kegel, Herbst (46. Räke), Abraham Maketh, Franke (46. Welz), Wolff (46. Jülich), Fischer, Ilse, Manegold, Okunowski, Eckert (46. Mohr)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fromme (8. Häckert), Querfurt, Wolfram, Weise, Fleck, Meißner, Fischer, Küstermann, Gelbke, Fricke

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30