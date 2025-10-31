Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt von Trainer Ronny Manegold aus dem Duell mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Oschersleben/MTU. Am Freitag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Hadmersleben ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Oscherslebener gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Plötzkau.

Maddox Liam Kegel traf für die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte einmal Gelb (15.). Die Oscherslebener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Kegel.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Robin Manegold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (68.). Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Manegold, Wolff (46. Jülich), Abraham Maketh, Okunowski, Eckert (46. Mohr), Fischer, Kegel, Ilse, Herbst (46. Räke), Franke (46. Welz)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fromme (8. Häckert), Wolfram, Gelbke, Fischer, Weise, Fricke, Küstermann, Fleck, Querfurt, Meißner

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30