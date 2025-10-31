Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Ronny Manegold und sein Team NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Maddox Liam Kegel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Die Oscherslebener legten in der 35. Minute nach. Wieder war Kegel der Torschütze.

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Robin Manegold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (68.). Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Oscherslebener haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Ilse, Okunowski, Wolff (46. Jülich), Herbst (46. Räke), Fischer, Eckert (46. Mohr), Abraham Maketh, Manegold, Franke (46. Welz), Kegel

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fromme (8. Häckert), Fleck, Fischer, Querfurt, Wolfram, Küstermann, Gelbke, Meißner, Weise, Fricke

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30