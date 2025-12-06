Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging die JSG Wernigerode von Trainer Daniel Stechhahn aus dem Spiel mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Wernigerode/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die JSGer schlugen das Team aus Bernburg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Nach zwölf Minuten schoss Hannes Buchold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die JSGer legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Rocco Freystein der Torschütze.

JSG Wernigerode mit 2:0 vorne – 31. Minute

Der Siegeszug der JSGer brach nicht ab. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michel Schulz (JSG) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Die JSGer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Michaelis (81. Bartkowiak), Koch, Schulz, Buchold, Wypior, Freystein, Deunert, Turk, Stechhahn, Asemerom

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Kersten, Scheffler (30. Wolf), Münzer (60. Börnicke), Letz (28. Lampe), Kumbu, Desivojevic, Kühne, Hein (44. Ehrich), Rothmann

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15