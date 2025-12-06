Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging die JSG Wernigerode von Trainer Daniel Stechhahn aus dem Spiel mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Wernigerode/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die JSGer besiegten das Team aus Bernburg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Hannes Buchold traf für die JSG Wernigerode in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die JSGer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Rocco Freystein erzielt.

Minute 31: JSG Wernigerode liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Michel Schulz (JSG) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Die JSGer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Wypior, Koch, Deunert, Turk, Asemerom, Michaelis (81. Bartkowiak), Buchold, Schulz, Freystein, Stechhahn

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Kumbu, Hein (44. Ehrich), Münzer (60. Börnicke), Desivojevic, Scheffler (30. Wolf), Kühne, Letz (28. Lampe), Rothmann, Kersten

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15