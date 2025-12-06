Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging die JSG Wernigerode von Trainer Daniel Stechhahn aus dem Spiel mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Wernigerode/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die JSGer schlugen das Team aus Bernburg mit 4:0 (3:0) deutlich.

Hannes Buchold (JSG Wernigerode) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Rocco Freystein erzielt.

JSG Wernigerode mit 2:0 vorne – 31. Minute

Der Siegeszug der JSGer brach nicht ab. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Michel Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der JSGer gesichert. Die JSG Wernigerode rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Koch, Schulz, Asemerom, Wypior, Buchold, Freystein, Deunert, Turk, Stechhahn, Michaelis (81. Bartkowiak)

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Rothmann, Kumbu, Hein (44. Ehrich), Desivojevic, Letz (28. Lampe), Kühne, Münzer (60. Börnicke), Scheffler (30. Wolf), Kersten

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15